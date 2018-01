Vasúti felüljáróval kötik össze a 2-es metrót a HÉV-vel

A remények szerint a 2020 utáni európai uniós ciklusban elkezdődhet a beruházás – jelentették be a projektben érintett fővárosi kerületek polgármesterei.

Jövőre lehet jogerős építési engedély a 2-es metró és gödöllői HÉV összekötésére, és a remények szerint a 2020 utáni uniós ciklusban elkezdődhet a beruházás - jelentették be a projektben érintett fővárosi kerületek polgármesterei.

Elkészültek a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésének, megvalósítási tanulmányai, hamarosan pedig már az engedélyes tervek is készen lesznek. A projektből viszont csak akkor lesz valami, ha az EU ad rá pénzt. Tarlós István a Budapestinfón azt is bejelentette: a 3-as metró Kálvin téri állomásán is lehet lift. Az MSZP-s Horváth Csaba az…