Döntöttek: eddig maradhatnak a britek az EU-ban

A brit konzervatív párt elkötelezett brexitpárti politikusai nyílt támadást intéztek a kormány ellen az Egyesült Királyság uniós kilépését követő átmeneti periódus miatt. Ők ugyanis még azt is elfogadhatatlannak tartják, hogy ideiglenesen de facto EU-tagállam maradjon az országuk.

Körülbelül másfél évvel az Egyesült Királyság tervezett európai uniós kiválása után, 2020. december 31-én zárnák le a bennmaradó tagállamok a Brexitet követő esetleges átmeneti időszakot, melynek során a szigetországnak továbbra is teljes körűen be kellene tartania a közösségi jogot, a döntéshozatalban viszont már nem vehetne részt.

Az Egyesült Királyság a 2020 végéig tervezett átmeneti időszakban is része lenne a vámuniónak és az egységes piacnak, be kellene tartania a közösségi jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat is, illetve alá kellene vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának - azaz gyakorlatilag uniós tagországként működne tovább.