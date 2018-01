A fehér rózsától a luxus tollseprűig - a 2018-as Grammy-gála leg-leg-leg ruhái

Ridikül - Ma 08:30 Divat +

A Grammy-gála nem az Oscar-díj-átadó, és ezt az is tudja, aki csak a vörös szőnyegre figyel. A dress code sokkal lazább, a ruhák és a sztárok is bevállalósabbak. A zenei Oscaron (szinte) mindent lehet viselni. Mi most megmutatjuk a 60. Grammy-gála legizgalmasabb ruháit, amelyek nem biztos, hogy a legszebbek is.