Ennyi volt? Vona félreállítását követelik a Jobbikban

Igen kínos helyzetbe került a Jobbik, miután többen úgy gondolják, hogy politikai öngyilkosságot követett el Vona, amikor elkötelezte magát a muszlim vallás mellett - írja a Faktor. Amúgy sem volt túl rózsás a helyzet a Jobbik elnökének háza táján, most még ez is taszít egy nagyot az amúgy is a penge élén táncoló párton.