Federer megvédte címét, és 20-szoros Grand Slam-bajnok

Roger Federer megvédte címét és 20. Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be, miután az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi egyesének vasárnapi döntőjében 6:2, 6:7 (5-7), 6:3, 3:6, 6:1-re legyőzte a horvát Marin Cilicet.

Cilic kétszer is ki tudott egyenlíteni a svájci ellen, de 3 óra alatt újból történelmet írt Federer. Izgalmas, döntő szettes meccsen védte meg címét 36 és fél évesen az AusOpenen. Hatodszor nyert Melbourne-ben, ezzel is rekordot állított be.