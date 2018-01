Segítséget kértek hazánktól, mint a keresztény értékek védelmezőitől

A Dal 2018 élő adásába jutott harminc dal előadói közül a szombati második adásban is tíz produkció lép színpadra.

Parameter - Ma 06:55 Határtalan +

Dánielfy Gergely Azt mondtad című akusztikus, hegedűvel és gitárral kísért dala 45 pontot kapott a zsűritől, akárcsak a metálzenét játszó AWS, amely a Viszlát nyár című számot adta elő. Mögöttük az egyaránt 43 pontos yeyyes (I Let You Run Away) és Heincz Gábor Biga (Good Vibez) végzett, majd 39 ponttal Odett, aki az Aranyhal című dalt énekelte. A…