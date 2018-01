Tovább zuhan a dollár, esik az OTP

Privátbankár - Ma 10:45 Pénzügy +

Újabb 3 éves mélypontra érkezett az amerikai fizetőeszköz az euróhoz képest, de jennel szemben is gyengül, a forintról nem is beszélve. A tőzsdei emelkedő lendület ma megszakadt, az OTP korrigál két nap vágtatás után, a kispapírok lendülete is elakadt. 10 százalékkal ugrott meg a Netflix árfolyama, a Google és az Amazon is erősödik.