Ma kiderül, lesz-e újabb magyar Oscar-esély vagy nem

Kedd délután jelenti be az amerikai filmakadémia az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyében indul Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje, amely a legjobb öt közé kerülhet a szűkített kilences listáról.

Oscar-díjra jelölte a Testről és lélekről című magyar filmet a legjobb idegen nyelvű alkotások között az amerikai filmakadémia, amely kedden Los Angelesben jelentette be a legrangosabb hollywoodi elismerés végső esélyeseit.

Magyar idő szerint 14.30-kor jelentik be a 90. Oscar-díj jelöltjeit. Az idegen nyelvű alkotások kategóriájában a Testről és lélekről című magyar film is a végső öt jelölt közé kerülhet.

Kihirdették a 90. Oscar-díj átadó jelöltjeit. Az esemény idén is különösen kedves lesz a magyar nézők számára, mivel Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét is jelölték a legjobb idegennyelvű film kategóriájában.

A videót Szalai Károly tette közzé Facebook oldalán. Enyedi Ildikó és a Testről és lélekről stábja látható rajta abban a pillanatban, amikor bejelentik: Oscar-jelölt lett a film. Nézzék meg önök is a nagy öröm pillanatait.

Közép-európai idő szerint ma délután jelenti be az amerikai filmakadémia az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb idegen nyelvű alkotások mezőnyében Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje is a legjobb öt közé kerülhet a szűkített kilences listáról.

Közép-európai idő szerint kedden délután jelenti be az amerikai filmakadémia az idei Oscar-díjak jelöltjeit, így az is a mai napon fog kiderülni, hogy rákontráz-e a magyar film, és ismét hazai alkotásnak szurkolhatunk-e a március 4-i gálán.

Enyedi Ildikó filmje a berlini sikerek után most az Oscar-díjra is esélyt kapott. A Testről és Lélekről jelölést kapott a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. Lesz miért izgulnunk idén is az Oscar-gálán!