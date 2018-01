Zimankóval indul a hét Híradó - Ma 16:15 Időjárás + Hideg téli idővel kezdődik a hét többfelé havazással, néhol akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő.

14 kapcsolódó hír Bevezető szöveg megjelenítése Opciók

Farkasordító hideg lesz a héten: erre jobb felkészülni Pénzcentrum - Ma 17:30 Időjárás + Hideg téli idővel kezdődik a hét többfelé havazással, néhol akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. A hét további részében is többször várható csapadék, de némileg melegszik az idő, többfelé plusz 10 fok is lehet - derül ki...

Hideg, télies időjárással kezdődik a hét Ridikül - Ma 19:00 Időjárás + Hideg téli idővel kezdődik a hét többfelé havazással, néhol akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. A hét további részében is többször várható csapadék, de némileg melegszik az idő, többfelé plusz 10 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hideg idővel kezdődik a hét ProfitLine - Ma 19:00 Időjárás + Hideg téli idővel kezdődik a hét többfelé havazással, néhol akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. A hét további részében is többször várható csapadék, de némileg melegszik az idő, többfelé plusz 10 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Jön a plusz 10 fok - itt az előrejelzés Infostart - Ma 18:59 Időjárás + Hideg téli idővel kezdődik a hét többfelé havazással, néhol akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. A hét további részében is többször várható csapadék, de némileg melegszik az idő, többfelé plusz 10 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.

Havazással és hideggel indul a hét Bors Online - Ma 16:49 Időjárás + Hideg téli idővel kezdődik a hét többfelé havazással, néhol akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. A hét további részében is többször várható csapadék, de némileg melegszik az idő, többfelé plusz 10 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Hétfőn kez

Nem szűnik a tél jövőhéten sem VG - Ma 16:23 Időjárás + Hideg téli idővel kezdődik a hét többfelé havazással, néhol akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. A hét további részében is többször várható csapadék, de némileg melegszik az idő, többfelé plusz 10 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.