Nemsokára megérkezik az új amerikai nagykövet

Megyesy Jenő is csak azt mondta, amit az Orbán-kormány tagjai: igazán most nem is fontos nekik a Trump-találkozó. Persze dehogynem, csak Trump nem áll kötélnek.

Megjegyezte: nehéz prognosztizálni, hogy a szenátus mikor hagyja jóvá a jelöltet, akit meg is hallgat előtte a testület.Sajtóhírek szerint David Corsteint jelölnék Budapestre amerikai nagykövetnek. (képünkön)Megyesy Jenő szerint ez azt jelentené, hogy most is egy politikai kinevezett érkezik Magyarországra, ahogy az volt elmúlt 20 évben is. Nem…