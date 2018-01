Tízezer dollárra büntették a Babos Tímeát szidalmazó amerikai teniszezőt

Babos 7:6, 6:2 arányban győzte le a 10. helyen kiemelt, tavaly Ausztráliában és a US Openen is elődöntőt CoCo Vandeweghe-t, aki nehezen viselte a vereséget.

Az előző évben Ausztráliában és a US Openen is elődöntős amerikait már a mérkőzés közben is megbüntették.