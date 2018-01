Kínai hajók segíthettek Észak-Koreának az ENSZ-szankciók kijátszásában

Az amerikai The Wall Street Journal (WSJ) értesülései szerint legalább hat kínai hajó segített Észak-Koreának az ENSZ szankciók kijátszásában.

Privátbankár - Ma 08:45 Külföld +

Legalább hat kínai hajó segített Észak-Koreának az ENSZ szankciók kijátszásában - jelentette a The Wall Street Journal. Erről elég részletes bizonyítékok kerültek elő, amit már az ENSZ-nek is bemutatott az Egyesült Államok, de Kína elég ügyesen megúszta eddig a büntetést. Ha továbbra is segítenek az őrült diktátornak, Trump kereskedelmi…