Apja és anyja együtt erőszkolta a 12 éves lányt

Mindennap megerőszakolták gyermeküket, az anya is. Szexrabszolgaként élt saját szüleivel Azzal vádolnak egy volgográdi házaspárt, hogy szexrabszolgaként tartották 12 éves lányukat. Az anya és az apa is 34 éves, és több hónapon keresztül, minden egyes nap megerőszakolták a lányt. Az anya is, ő műpéniszt használt ehhez…És ő maga használta…