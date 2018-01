Erdei Zsolt a fiáról: Vilike nem a legjobbkor jött

Blikk - Ma 03:30 Bulvár +

Három gyermekéből kettő is koraszülötten jött világra, ami egyrészt a picik egészségi állapota miatt is aggasztó volt, másfelől a család életében is rossz volt az időzítés – vallotta be őszintén az egykori profi ökölvívó-világbajnok Hajdú Péter műsorában.