Izgalmas évnek ígérkezik 2018

A magyar növekedés szerkezete átalakult a tavalyi évben, a motor a lakossági fogyasztás és a beruházások növekedése volt, ennek köszönhetően akár a 4 százalékot is elérhette a növekedés mértéke.

GazdaságPortál - Tegnap 16:41 Gazdaság +

Kedvező környezetben a magyar gazdaság is jól teljesített, a GDP 4 százalékkal nőhetett tavaly, ráadásul a növekedés szerkezetében is kedvező változások következtek be, a lakossági fogyasztás és a beruházások váltak a növekedés motorjává – mondta szerdán Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a pénzintézet első negyedéves…