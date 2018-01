Pluszok helyett mínusz hat

Bécsújhely után Varasdon is a csehek nyerték – ezúttal 33-27-re – a ki-ki meccset ellenünk a kézilabda Eb-n. A párhuzam indokolt: ahogy nyolc éve, úgy most is volt egy cseh játékos, aki 14 gólt dobott ellenünk. Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány szerint bebizonyosodott, hogy a jobb játékosok nem feltétlenül alkotnak jobb csapatot. A…