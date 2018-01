A Fidesz mellett kampányoltak egy hódmezővásárhelyi katolikus templomban

Megtörtént, amit Németh László plébános már beharangozott: elmondta, kire kell és nem szabad szavazni Hódmezővásárhelyen. Sokan megdöbbentek a szentmise végén lezajlott tízperces politikai kinyilatkoztatás hatására. Márky-Zay Péter ellenzéki jelöltet is elkeserítette az ügy, szerinte az egyház tekintélyén óriási csorba esett.

A templomban nyíltan kiállt a kormánypártok mellett a plébános Hódmezővásárhelyen. A városban jövő hónapban polgármestert választanak. Németh László esperes-plébános arról beszélt, hogy az egyház a második világháború óta nem kapott akkora támogatást, mint a jelenlegi kormány alatt. Ezen több hívő is felháborodott.

