Szétverték a nemzetközi lánc boltjait a felháborodott dél-afrikaiak

Sokaknál kiverte a biztosítékot a H&M egyik hirdetése, melyen egy fekete kisfiún "coolest monkey in the jungle" (legmenőbb majom a dzsungelben) feliratú kapucnis pulóver látható. A felháborodás a Dél-Afrikai Köztársaságban vandalizmusba fordult, a lánc egyik üzletét valósággal szétverték - írja a hvg.hu a brit The Daily Mail híre alapján.