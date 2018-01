Liam Neeson rendet vág a rosszfiúk között

Ezek a rosszfiúk túl sokszor látták az Elrabolvát! Úgy tűnik, Liam Neeson komolyan veszi a The Commuter alcímét: éltes kor ide vagy oda, még mindig ő az egyik legmegbízhatóbb akcióhős a porondon - és ennek bizonyítására házi rendezője is van.

Úgy tűnik, Liam Neeson komolyan veszi a The Commuter alcímét: éltes kor ide vagy oda, még mindig ő az egyik legmegbízhatóbb akcióhős a porondon - talán túlságosan is megbízható.

A 66-hoz közelítő Liam Neesont újfent a családjával zsarolják, a válasz is ugyanaz, mint az elmúlt tíz évben bármikor, a zsaroló erőszakos halálát helyezi kilátásba. Már pedig ha ő mondja, akkor az úgy is lesz.