A Music FM-en tér vissza Friderikusz Sándor

Január 21-től indul a műsor, amit vezetni fog. Január 21-től, vasárnaponként a 89.5 Music FM-en hallhatjuk majd Friderikusz Sándort, aki márciusban távozott a TV2-től és jelezte is, hogy egy időre visszavonul. Úgy tudni, a rádióműsorban közéleti témákkal foglalkozik majd. A Music FM a Facebookján tette közzé a hírt: Kiemelt kép: Youtube

Friderikusz Sándor az ATV-től és a TV2-től is távozott, majd több interjúban is elmondta, hogy egy időre visszavonul. Most egy rádióműsorban tér vissza a médiába.