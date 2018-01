Meghalt a Rákoskeresztúron lelőtt anya

Szombatról vasárnapra virradó éjjel a 21 éves É. Vivien XVII. kerületi Újlak utcai albérletébe csengetett be volt szerelme, Cs. Norbert, aki kérdezés nélkül lelőtte az ajtót kinyitó Dánielt, Vivien új párját, majd miután a lány megpróbált elmenekülni kétéves gyermekével, őt is megölte végül saját magával is megpróbált végezni.