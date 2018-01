A Golden Globe idei díjazottjai

Filmes díjak: Legjobb dráma: Szólíts a neveden Dunkirk A Pentagon titkai A víz érintése Három óriásplakát Ebbing határában Legjobb vígjáték vagy musical: The Disaster Artist Tűnj el! A legnagyobb showman Én, Tonya Lady Bird Legjobb rendező: Guillermo del Toro (A víz érintése) Martin McDonagh (Három óriásplakát Ebbing határában)…

A Hatalmas kis hazugságok (Big Little Lies) és a Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) váltotta díjra a legtöbb jelölést a 75. Golden Globe-gálán.