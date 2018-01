Vihar a biliben: Havas megvádolta Kálmán Olgát

Sztárklikk - Tegnap 15:44 Belföld +

"Szokás szerint most is diktálok. Hiába, aki hírszerkesztő volt a Rádióban, a kézírást, a gépírást, vagy éppen a klaviatúrát túl lassúnak tartja ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal rögzítse a gondolatait. Egészen addig, amíg be nem léptem az irodába, eszembe se jutott, hogy írjak a Kálmán Olga-féle HÍR TV-s interjúról.Csakhogy a titkárnőm (rögtön…