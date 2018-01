Az új év egyik újszülöttjét köszöntötte Novák Katalin

Újabb gyermekek vállalásával csökken a családok jelzáloghitel-tartozása, továbbá csökkenthetik vagy akár el is engedhetik a diákhitelt – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kedd reggel. A jelzáloghitelek egy részét a harmadik, illetve a további…

Blikk - Ma 10:28 Belföld +

Újabb gyermekek vállalásával csökken a családok jelzáloghitel-tartozása, továbbá csökkenthetik vagy akár el is engedhetik a diákhitelt – jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára a Kossuth Rádióban.