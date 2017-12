53 milliárdos meló pottyant Mészárosék ölébe év vége előtt

Sztárklikk - Ma 14:53 Belföld +

A Mészáros és Mészáros Kft. ezúttal is a baloldali kötődésű, egykor a K&H ügyben is szereplő Dunai György érdekeltségével, az Euroaszfalttal közösen nyerte el a nettó 4,3 milliárdos munkát.A felcsúti polgármester érdekeltsége újabb vasúti megbízáshoz is jutott. Szijjártó Péter apjának egykori cégével, a Vasútépítők Kft.-vel közösen újíthatja fel a