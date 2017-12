A cápák is halálra fagyhatnak Amerika keleti partjainál, olyan hideg van ATV - Tegnap 08:33 Külföld + Az Egyesült Államok keleti partvidékén olyan hideg van, hogy még a part közelébe sodródó cápák is halálra fagyhatnak - adta hírül a The New York Times című napilap.

Az Egyesült Államok keleti partvidékén olyan hideg van, hogy még a cápák is halálra fagyhatnak GazdaságPortál - Ma 04:29 Külföld + Az Egyesült Államok keleti partvidékén olyan hideg van, hogy még a part közelébe sodródó cápák is halálra fagyhatnak – adta hírül a The New York Times című napilap. Az Egyesült Államok középnyugati és keleti parti szövetségi államaiban rendkívüli a hideg és sok helyütt eddig – és várhatóan továbbra is – rekord mennyiségű hó hullik.…