Videó: lángolt, majd felrobbant egy bódé a dunakeszi karácsonyi vásárban

Zárlat okozta a tüzet, amiben gázpalackok is felhasadtak.

Videó is rögzítette, ahogy az egyik faházban tűz üt ki, majd a benne lévő gázpalackok hatalmasat robbannak. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg a dunakeszi karácsonyi vásáron történt tűz és robbanás során. Elektromos zárlat miatt gyulladt ki az egyik faház, ami a jégpályától alig néhány méterre, lakóépületek és az…

Szerda délelőtt a karácsonyi vásárnak is otthont adó IV. Béla király téren kapott lángra egy bódé, amely nem sokkal később fel is robbant. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három gázpalack robbant fel. A detonációról videófelvétel is készült, szerencsére a robbanásban senki sem sérült meg.