Megtalálták az eltűnt szolnoki fiú holttestét

Egy holttestet találtak az eltűnt szolnoki gimnazista fiút kereső csapatok a Tisza árterén is átívelő Százlábú hídnál. Bár a rendőrség nyilvánosan még nem erősítette meg, a Blikk és a 24.hu is tényként közli: Járomi Bence élettelen testét találták meg. Ezt az információt erősíti az is, hogy a fiatal már nem szerepel az eltűnt személyek között a ren