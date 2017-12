Változékony, de továbbra is enyhe idővel ér véget az év.

Karácsonykor többfelé tartós ködre lehet számítani, az év utolsó hetében napsütés, de eső, havazás is várható, továbbra is marad az enyhe idő, többfelé 10 Celsius-fok körüli maximumokkal – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

