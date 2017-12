Hatalmas volt a sor, egy tál meleg étel rengeteget jelent

Ma és karácsonykor is több ezer adag ételt osztanak ki a rászorulóknak a Krisna-hívők - emellett most is ajándékoznak élelmiszercsomagot. Az akció keretében naponta 1600 adag ebéddel várják a családokat.

