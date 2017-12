Intim dolog derült ki Borbély Alexandráról és Nagy Ervinről

Debmedia - Ma 10:33 Film +

A ma esti Lakástalkshow vendége a Katona József Színház két színésze, akik az életben is egy párt alkotnak. Nagy Ervin és Borbély Alexandra nem szeretik, ha művészpárként tekintenek rájuk. Kapcsolatukért komolyan megküzdöttek és még most is sokat dolgoznak egymáson. Önmagukról és kapcsolatukról is őszintén mesélnek a ma esti…