Szinetár Dóra megmutatta babáját

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán most a nagyvilágnak is megmutatják Down-szindrómás bébijüket. A színésznő október elején tette közzé, hogy szeptemberben született kisfia, Benjámin enyhe Down-szindrómával jött a világra. Terészetesen az egész ország véleményt formált erről, a legtöbben sok boldogságot kívánva a családnak. A pár nagy…

NLCafé - Ma 12:30 Bulvár +

Ősszel derült ki, hogy Szinetár Dóra és Makranczi Zalán gyermeke, Benjámin Down-kóros. Akkor kapott hideget is, meleget is a sztárpár – most, hogy a babafotók is megvannak, csakis pozitív kommentek érkeztek.