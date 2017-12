Ötvenmilliárdba kerülhetett Mészáros Lőrincék legújabb szerzeménye

A Mátrai erőmű megvásárlása egyedül még a felcsúti polgármesternek is nagy falat lett volna.

A felcsúti szupervállalkozó "némi" cseh segítséggel valósította nagy álmát, az ország második legnagyobb áramtermelő egységében is tulajdonrészt szerzett.

A felcsúti polgármester és az EPH cseh energiacég összefogott, hogy megvegyék a Mátrai Erőművet. A HVG szerint most már közös céget is alapítottak a felvásárlásra.

Válasz - Ma 11:30 Belföld +

Északon is bevásárol a felcsúti polgármester. Most erőművet vesz, de a „kiskosárban” van már búzakeményítő-gyár és luxusszálló is.