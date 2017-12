Bevándorló hátterű férfi robbanthatott New Yorkban

A képeket tudósítónk küldte a robbantás helyszínéről. A hatóságok szerint egy buszmegállóban történt a detonáció, helyi idő szerint 8 óra körül. Az eddigi információk szerint egy embert őrizetbe vettek, aki súlyosan megsérült, de rajta kívül több sérült is lehet.

Jön a szélvihar, a Jobbik tüntetni fog, robbantottak New Yorkban, pórul járt a Real. Ez volt a hétfő.

Ismeretlen eredetű robbanás történt hétfőn New York Manhattan városrészében egy buszpályaudvarnál, ennek következtében három metróvonalat kiürítettek. Egyes hírforrások sebesültekről is említést tesznek.

Ismeretlen eredetű robbanás történt New Yorkban, névtelen hatósági források szerint csőbomba robbant a legnagyobb buszpályaudvarnál. A rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt.

Ismeretlen eredetű robbanás történt hétfőn New York Manhattan városrészében egy buszpályaudvarnál.

Sztárklikk - Tegnap 14:33 Belföld +

Az ABC hírtelevízió úgy értesült, hogy csőbomba robbant egy aluljáróban a nagy forgalmú Port Authority buszpályaudvarnál. Több sajtószerv közölte azt az információt, hogy a rendőrség egy gyanúsítottat is elfogott. Egyes hírforrások sebesültekről is említést tesznek.A Twitteren megjelentek az első videók is:Times Square right now.....Explosion in…