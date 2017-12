Borbély Alexandra lett Európa legjobb női főszereplője

Hozunk pár jól sikerült fotót az átadóról is!

Négy jelölést kapott (Enyedi Ildikót jelölték a legjobb rendezésért és forgatókönyvért járó díjra, s a film maga is jelölést kapott), egyet díjra is váltott Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása, amely idén februárban elnyerte az Arany Medvét Berlinben, és amelyet Oscar-díjra is jelöltek. A tegnap megtartott EFA-gálán a nagycétényi Borbél