Putyin eltörölte az Iszlám Államot

Bekövetkezett, ami várható volt: még idén megszűnt az Iszlám Állam, és ezt most egyik legfőbb legyőzőjük, az oroszok erősítették meg, sőt maga az elnök jelentette be a hadműveletek befejezését. Putyin megnyerte a háborút, most megpróbálja a békét is összehozni a 6 éves polgárháború által megtépázott Szíriában.