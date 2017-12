Népfelkeléshez vezethet Trump bejelentése

Az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának – jelentette be szerdán Donald Trump amerikai elnök. Egyúttal közölte, hogy az amerikai nagykövetséget átköltöztetik Tel-Avivból Jeruzsálembe. Döntését Irán, Jordánia és az izraeli arab pártok is támadták.

