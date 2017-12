A Facebook megcélozza a 13 évesnél fiatalabb korcsoportot is

A Facebook hétfőn jelentette be, hogy elindítják a kifejezetten gyerekeknek szánt Messenger alkalmazást. A Facebook szolgáltatásait alapvetően csak 13 éven felüliek használhatják, most egy ennél fiatalabb korcsoportot céloznak meg.

