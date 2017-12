Tóth Andi rosszul van Pintér Tenyától

NLCafé - Tegnap 16:00 Bulvár +

Pintér Tibor még be sem költözött a Celeb vagyok, ments ki innen! táborába, máris feltűnt neki Tóth Andi kivételes szépsége – azóta is folyamatosan udvarol a fiatal X-Faktor-győztesnek, ami a többieknek is feltűnt.