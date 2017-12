Továbbra is káosz van az MSZP és a DK között

Nem igaz, hogy Molnár Gyula és Hiller István megállapodtak a jelöltállításról a DK-val – hangoztatták a Magyar Időknek az MSZP elnökségében. A szocialista pártban annak ellenére is jó ötletnek tartják, hogy Kunhalmi Ágnes lesz a kampányuk arca, hogy a budapesti elnök az utóbbi időben többször is zavartan viselkedett.

Az MSZP tárgyalódelegációja – Molnár Gyula is Hiller István – is elfogadta azt egyéni jelöltekről szóló listát, amit az ATV főmunkatársa szerzett meg hétfőn. A DK szóvivője most mégis arról beszélt, a szocialisták előálltak egy teljesen másik javaslattal.