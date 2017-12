Ismét óriási KO-val nyert a UFC egyik legbrutálisabb arca

Francis Ngannou most már tényleg bebizonyította, hogy a UFC egyik legnagyobb KO-gépje.

A The Predator becenevű nehézsúlyú eddig az összes meccsét idő előtt befejezte a UFC-ben, most Alistair Overeemet intézte el egy brutális KO-val. Azt az Overeemet, aki az elmúlt 10 évben a nehézsúlyú MMA egyik legmeghatározóbb alakjának számított. A 31 éves kameruni Ngannou ellen azonban ő is tehetetlen volt: négy perc sem telt el a…