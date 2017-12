Itt sincs a karácsony, már nincs elég fenyő

Napi - Ma 13:02 Gazdaság +

Alig ért véget a fekete pénteki leárazások okozta vásárlási roham az amerikai boltokban, újra tülekedés van. Itt a karácsonyi ajándékozási láz. November végén már mindenütt karácsonyfákat látni New York utcáin, és ezzel egy időben beindultak az ilyenkor szokásos akciók is az üzletekben. A Napi.hu helyszíni riportja New Yorkból.