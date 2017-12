Észak-Korea igazat mondott: tényleg meg tudja támadni rakétáival Amerikát

Akkora volt az öröme a diktátornak, hogy összerántotta Phenjanba az egész országot. És nem is az interkontinentális ballisztikus rakéta a legmeglepőbb technikai újítás a diktatúrában.

A szöuli védelmi tárca szerint Phenjan új fejlesztésű interkontinentális ballisztikus rakétájával képes lenne elérni Washingtont is, ahogy azt Észak-Korea is állította. A rakéta hatótávolságára vonatkozóan hasonló becsléseket közöltek amerikai szakértők is a szerda kora reggeli kilövést követően röviddel. A kommunista ország állami médiája…