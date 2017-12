A bravúr nem sikerült, de Michelisz így is sporttörténelmet írt

A magyar pilóta a 9. helyen futott be a Nyitó futamon, míg svéd riválisa az 5. helyen ért célba. Így a hátránya már 16,5 pont az utolsó verseny előtt.

Michelisz a 11. helyről vágott neki az első futamnak Katarban, bajnoki riválisa, Björk a hetedik rajtkockából rugaszkodott el. A volvós rivális 8.5 pontos előnnyel vágott neki az idei utolsó előtti futamnak, köszönhetően a TOP 5-ös eredményének az időmérőn, amivel 2 pontot zsebelt be a svéd.A rajtrács következőképp festett az első, azaz Nyitófutamo

A pénteki focimenü a hazai sportcsatornák kínálatában. Lesz Napoli-Juventus olasz bajnoki, német mérkőzés is a képernyőre kerül, ahogy Lang Ádám csapatának a meccse is. Sorsolnak a világbajnokságra is.