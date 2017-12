Pénteken többfelé napközben is mínuszokra kell számítani, a leghidegebb órákban néhol mínusz 10 foknál is hidegebb lehet.

Olyan hideg lehet idén decemberben, mint amire 2010 óta nem volt példa, írja 8 meteorológiai szolgálat előrejelzései alapján a Bloomberg. Az átlagosnál hidegebb időjárás megmozgathatja a globális földgázpiacot is. 2010 óta nem volt...

Propeller - Tegnap 14:39 Időjárás +

Hideg idővel kezdődik a december: pénteken többfelé napközben is mínuszokra kell számítani, a leghidegebb órákban néhol mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. A Kékesen már szánkózni is lehet – fotó: Komka Péter/MTI Viszont több helyen napsütéses, csapadékmentes lesz a hétvége időjárása, csak helyenként lehet eső, havas eső –…