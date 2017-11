Holnaptól beköszönt az igazi tél

Hideg idővel kezdődik a december: pénteken többfelé napközben is mínuszokra kell számítani, a leghidegebb órákban néhol mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. Emellett viszont több helyen napsütéses, csapadékmentes lesz a hétvége időjárása, csak helyenként lehet eső, havas eső – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az…

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint többfelé 10, néhol 20 centiméter körüli hóvastagságot mértek csütörtök reggel. Budapesten és több megyében további havazásra, illetve sok esőre figyelmeztetnek, akár 30 centi friss hó is eshet egyes területeken.

