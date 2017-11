Egy fotós egész sorozatot szentelt a fiatal izraeli katonanőknek

Player - Tegnap 18:39 Színes +

Mayan Toledano Izraelben született, de már New Yorkban él és alkot. Mint minden fiatalnak Izraelben, neki is be kellett vonulnia kötelező katonai szolgálatra. Akkor határozta el, hogy egyszer visszatér, és megörökíti, milyen 18 éves lányként szolgálni a seregben.