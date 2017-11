Világhírű bor a Dereszla pincéből

Mára a nemzetközi szinten elismert aszúk mellett a száraz borok is előkelő helyet foglalnak el a tokaji termékpalettán. A jövőben pedig egyre több kiváló minőségű pezsgő is piacra kerülhet a borvidékről. A térség egyik legnagyobb pincészete, a Dereszla is ezen a téren fejleszti tovább a tevékenységét.