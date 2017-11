Orbán: Európának nem szabad bezárkóznia

Az EU vezetését egyre jobban feszélyezi a 16 kelet- és közép-európai ország, köztük a szegényebb uniós tagállamok és Kína különleges együttműködése, ami végső soron megkérdőjelezheti az egységes Európa rendszerét is - értesült az FT.

A kínai fejlesztési bank 2 milliárd eurót biztosít kelet-közép-európai projektek finanszírozására a régió és Kína együttműködésének keretében - jelentette be Li Kocsiang kínai kormányfő hétfőn Budapesten. Emellett további egymilliárd...

Hangsúlyozta: az együttműködésben részt vevő 16 ország Európának az a térsége, amely már most is a kontinens gazdasági növekedésének motorja, és amely további dinamikus növekedés előtt áll.Jelezte ugyanakkor, hogy a világgazdaságban "most a Kelet csillaga áll magasan", Ázsia és benne Kína felemelkedésének korszakát éljük,…