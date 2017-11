Rekordszámú érdeklődés a Black Friday akciói iránt

Felmérés szerint sok kereskedő nem elégszik meg csupán egy nappal, népszerű a háromnapos, hétvégére is kitolt fekete péntek, de olyan cégek is vannak, amelyek egész hétre hirdettek Black Friday-akciót.Kiemelték: a Black Friday magyarországi áttörését a tavalyi év hozta el, bizonyítva, hogy az akcióval párosuló árkedvezményekkel a vásárlók…

Komoly Black Friday akciókkal készül a Tomtop webáruház, többek között két népszerű Leagoo mobil is megvásárolható lesz jóval az eredeti ár alatt. Ezek most nem kamu leárazások, viszont a készlet erősen korlátozott. A Tomtop Black Friday akciói közül érdemes kiemelni az általunk is tesztelt Leagoo KIICAA MIX-et, amelyből 30 darabot…